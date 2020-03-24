Политики обсудят ситуацию из-за коронавируса в онлайн режиме.

Cаммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта. Об этом "РИА Новостям" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что встреча между политиками будет организована в онлайн формате. Главы государств будут общаться при помощи видеосвязи на тему распространения COVID-19.

Дмитрий Песков рассказал, что Москва уже получила официальное приглашение принять участие в обсуждении ситуации с коронавирусом. Пресс-сектерарь Владимира Путина упомянул о том, что на данный момент неизвестно, будет ли Россия выступать с инициативами на данном саммите.

Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, CNN