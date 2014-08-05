C пожаром в Кировском районе пытаются справиться 18 спасателей

На данный момент сведений о пострадавших нет.

В понедельник, 12 июля, около половины пятого вечера на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Петербурга. На улице Стойкости в доме №26к3 загорелся балкон, передает пресс-служба ведомства.

По уточненной информации, в однокомнатной квартире площадью 30 кв.метров выгорел балкон площадью 6 кв.метров. На данный момент сведений о пострадавших нет. Причина возгорания неясна.

К борьбе с огнем привлекли 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее мы писали, что жара в Петербурге побила второй рекорд за июль.

Фото: Piter.tv