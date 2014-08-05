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C пожаром в Кировском районе пытаются справиться 18 спасателей
Вчера, 17:03
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

C пожаром в Кировском районе пытаются справиться 18 спасателей

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На данный момент сведений о пострадавших нет.

В понедельник, 12 июля, около половины пятого вечера на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Петербурга. На улице Стойкости в доме №26к3 загорелся балкон, передает пресс-служба ведомства. 

По уточненной информации, в однокомнатной квартире площадью 30 кв.метров выгорел балкон площадью 6 кв.метров. На данный момент сведений о пострадавших нет. Причина возгорания неясна. 

К борьбе с огнем привлекли 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее мы писали, что жара в Петербурге побила второй рекорд за июль.

Фото: Piter.tv

Теги: кировский район, петербург, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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