C огнем в Приморском районе боролись 12 пожарных

Пожар ликвидировали за полчаса.

В четверг, 14 октября, в 14:54 поступило сообщение о пожаре на Приморском шоссе, 4к2, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место пожарные сообщили, что в деревянной пристройке размером 1,5х8 метров горела обстановка на площади 8 кв. метров. С огнем справились в 15:21. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv