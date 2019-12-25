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C огнем в Приморском районе боролись 12 пожарных
Сегодня, 15:45
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C огнем в Приморском районе боролись 12 пожарных

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Пожар ликвидировали за полчаса.

В четверг, 14 октября, в 14:54 поступило сообщение о пожаре на Приморском шоссе, 4к2, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Прибывшие на место пожарные сообщили, что в деревянной пристройке размером 1,5х8 метров горела обстановка на площади 8 кв. метров. С огнем справились в 15:21. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекли  3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Петербурге умерла глава "Жителей блокадного Ленинграда" в Центральном районе Анна Павлова.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар, приморский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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