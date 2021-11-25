C космодрома Плесецк запустили "Союз" с военным аппаратом

Пуск осуществлялся в интересах Минобороны России.

C космодрома Плесецк Военно-космические силы запустили "Союз-2.1Б" с военным аппаратом. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Минобороны. Старт ракеты был дан в 04:09 утра 25 ноября по московскому времени.

Боевым расчетом Космических войск ВКС России успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1Б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. пресс-служба Минобороны РФ

Запуск ракеты-носителя, а также предшествующие ему мероприятия прошли в штатном режиме. Контроль за стартом осуществлялся наземными автоматизированными системами комплекса управления. Сейчас расчеты ВКС РФ сопровождают ракету. Для "Союза-2" данный полет стал 51-ым по счету.

Напомним, что летные испытания ракеты начались на космодроме Плесецк в 2004 году. Носитель "Союз-2" пришел на смену "Союзу-У". В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" специалисты запустили 435 таких объектов.

В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе.

Фото и видео: "Роскосмос"