C 15 апреля в Петербурге пустят 50 дополнительных автобусов

По всей видимости, эти маршруты пользуются спросом у петербуржцев.

Со среды 15 апреля в Петербурге усилят движение на одиннадцати автобусных маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Дополнительные 50 автобусов направят на маршруты №№ 6, 24, 33, 46, 74, 86, 91, 123, 127, 130, 198. Девять из них ― по маршруту №46 и восемь ― по маршруту №123.

Сотрудники Смольного и СПб ГКУ "Организатор перевозок" следят за ситуацией с городским транспортом и увеличивают количество подвижного состава там, где это необходимо.

Ранее эксперты назвали способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте.

Фото: Piter.TV