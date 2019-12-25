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C 15 апреля в Петербурге пустят 50 дополнительных автобусов
Сегодня, 18:12
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nadezhda_sib

C 15 апреля в Петербурге пустят 50 дополнительных автобусов

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По всей видимости, эти маршруты пользуются спросом у петербуржцев.

Со среды 15 апреля в Петербурге усилят движение на одиннадцати автобусных маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту. 

Дополнительные 50 автобусов направят на маршруты №№ 6, 24, 33, 46, 74, 86, 91, 123, 127, 130, 198. Девять из них ― по маршруту №46 и восемь ― по маршруту №123. 

Сотрудники Смольного и СПб ГКУ "Организатор перевозок" следят за ситуацией с городским транспортом и увеличивают количество подвижного состава там, где это необходимо. 

Ранее эксперты назвали способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте.

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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