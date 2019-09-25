Опубликован тизер сериала "Уокер" с Джаредом Падалеки

Премьера сериала ожидается в январе 2021 года.

В понедельник, 9 ноября, в сети появился тизер сериала "Уокер". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале The CW Network.

По сюжету офицер полиции Уокер, два года работавший под прикрытием. Вместе с двумя детьми он возвращается в родной Остин, штат Техас, где понимает, что его работа не окончена.

Известно, что главную роль в проекте исполнит Джаред Падалеки, известный по сериалу "Сверхъестественное". Также в ленте появятся Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Линдси Морган.

Премьера сериала ожидается в январе 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что "Ведьмы" продолжают лидировать в российском кинопрокате.

Видео:The CW Network/YT