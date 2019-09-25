Опубликован тизер сериала "Уокер" с Джаредом Падалеки

В понедельник, 9 ноября, в сети появился тизер сериала "Уокер". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале The CW Network.
По сюжету офицер полиции Уокер, два года работавший под прикрытием. Вместе с двумя детьми он возвращается в родной Остин, штат Техас, где понимает, что его работа не окончена.
Известно, что главную роль в проекте исполнит Джаред Падалеки, известный по сериалу "Сверхъестественное". Также в ленте появятся Кигэн Аллен, Митч Пиледжи, Линдси Морган.
Премьера сериала ожидается в январе 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что "Ведьмы" продолжают лидировать в российском кинопрокате.
Видео:The CW Network/YT
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