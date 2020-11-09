"Ведьмы" продолжают лидировать в российском кинопрокате

Фильм Роберта Земекиса может рассчитывать как минимум на 70-75 млн рублей во второй уик-энд.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что кинолента "Ведьмы" вновь возглавила российский прокат. Общая касса фильма превысила 195 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Эксперты прогнозируют киноленте Роберта Земекиса сборы в 70-75 млн рублей во второй уик-энд. Напомним, что сюжет фильма основан на одноименной книге Роальда Даля и рассказывает о мальчике, который переезжает жить к бабушке после смерти родителей, а затем сталкивается с ведьмами. В фильме снялись Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер и Джазир Бруно.

На втором месте кинолента "Подольские курсанты", которые заработали 5,5 млн рублей в четверг и 20,8 млн рублей за два дня с учётом превью. А третье место занял фильм "Дедушка нелёгкого поведения" с кассой в 4 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Джонни Депп отказался от роли в "Фантастических тварях" после проигрыша в суде дела о клевете.

Видео:YouTube / WBRussia