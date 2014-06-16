ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в РПЛ

Игра завершилась со счетом 2:0.

Московский клуб ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в гостевом матче девятого этапа Российской премьер-лиги. Матч проводился на территории Нижнего Новгорода. Он завершился с результатом 2:0. Голами отметились на 31 и 63 минутах Бактиёр Зайнутдинов и Ильзат Ахметов (реализовал пенальти).

В настоящее время столичная футбольная команда ЦСКА поднялась на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 16 очков. При этом спортсмены уступают четвертое место "Краснодару" по разнице забитых мячей. Нижегородцы имеют в своем арсенале 11 очков. Они расположились на 10 позиции турнирного списка.

Напомним, что в следующий раз "Нижний Новгород" выйдет на футбольное поле против "Рубина". Матч запланирован на 2 октября. Он состоится в Казани. В тот же день москвичи сыграют на домашнем поле против "Краснодара".

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