На этом участке появятся непрерывные пешеходные и велосипедные маршруты.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что Елагин остров и парк 300-летия Петербурга свяжет променад. Об сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в комитете.

Благоустроить планируется участок набережной от 3-го Елагина моста до парка имени 300-летия Петербурга. Авторы проекта намерены создать непрерывные пешеходные и велосипедные маршруты. Кроме того, променад "оживят" зелеными насаждениями.

Известно, что реконструкция набережной должна начаться не ранее 2021 года.

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Фото:яндекс.карты

