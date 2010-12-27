Планируется создать искусственную среду бытования, в которой будут представлены подлинные музейные предметы.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что "Петергоф" создаст новый музей с рабочим названием "Энциклопедия садов". Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что музей появится в Большой оранжерее в Нижнем парке. Планируется, что в ней представят экспозицию, посвященную истории садов и парков. Авторы проекта намерены создать в этом помещении искусственную среду бытования.

Также в муззе-заповеднике разрабатывают ещё одну экспозицию "Государевы потехи – 2" в павильоне "Катальная горка" в Ораниенбауме. На этой выставке гостям расскажут о трёх императорских забавах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в розыск объявлена голова Геракла.

Фото:piter.TV