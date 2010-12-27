Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что "Петергоф" создаст новый музей с рабочим названием "Энциклопедия садов". Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что музей появится в Большой оранжерее в Нижнем парке. Планируется, что в ней представят экспозицию, посвященную истории садов и парков. Авторы проекта намерены создать в этом помещении искусственную среду бытования.
Также в муззе-заповеднике разрабатывают ещё одну экспозицию "Государевы потехи – 2" в павильоне "Катальная горка" в Ораниенбауме. На этой выставке гостям расскажут о трёх императорских забавах.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в розыск объявлена голова Геракла.
Фото:piter.TV
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