В Петербурге в розыск объявлена голова Геракла

Рисунок нужно найти до 11 часов 17 декабря.

В Петербурге разыскивают голову Геракла. С такой просьбой обратилась местная жительница, чья дочь забыла арт-объект в общественном транспорте. Женщина объяснила, что уже во вторник студентку ждут на экзамене по рисунку вместе с выполненной работой. Она постаралась привлечь к поискам жителей Приморского района.

На создание головы древнегреческого героя у студентку университета промышленных технологий и дизайна ушло три месяца и огромное количество сил. Рисунок необходим для сдачи экзамена на втором курсе. Около половины шестого вечера столь важный рисунок вместе с планшетом остался в маршрутке К-91. Хозяйка вышла на остановке по проспекту Авиаконструкторов, забыв его в транспорте.

Мы очень надеемся на новогоднее чудо! Вдруг кто-то приютил этот труд нескольких месяцев у себя на стен...За нами не заржавеет обратилась петербурженка в соцсетях

В поискам журналисты подключили даже компанию-перевозчик "Третий парк". Там обещали проверить транспорт и обзвонить водителей, которые за последнее время выходили на маршруты. Однако в парк рисунок не привозили.

Ранее Piter.tv писал о том, как техника сграффито вписалась в Петербург.

Фото: Екатерина Иванова

