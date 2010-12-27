В Петербурге в розыск объявлена голова Геракла

В Петербурге разыскивают голову Геракла. С такой просьбой обратилась местная жительница, чья дочь забыла арт-объект в общественном транспорте. Женщина объяснила, что уже во вторник студентку ждут на экзамене по рисунку вместе с выполненной работой. Она постаралась привлечь к поискам жителей Приморского района.
На создание головы древнегреческого героя у студентку университета промышленных технологий и дизайна ушло три месяца и огромное количество сил. Рисунок необходим для сдачи экзамена на втором курсе. Около половины шестого вечера столь важный рисунок вместе с планшетом остался в маршрутке К-91. Хозяйка вышла на остановке по проспекту Авиаконструкторов, забыв его в транспорте.
Мы очень надеемся на новогоднее чудо! Вдруг кто-то приютил этот труд нескольких месяцев у себя на стен...За нами не заржавеет
обратилась петербурженка в соцсетях
В поискам журналисты подключили даже компанию-перевозчик "Третий парк". Там обещали проверить транспорт и обзвонить водителей, которые за последнее время выходили на маршруты. Однако в парк рисунок не привозили.
Ранее Piter.tv писал о том, как техника сграффито вписалась в Петербург.
Фото: Екатерина Иванова
Обсуждение ( 0 )