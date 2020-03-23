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CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала

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Иностранные СМИ оценили российские меры по борьбе против распространения коронавируса.

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала. Иностранные журналисты напомнили, что в РФ зарегистрировано гораздо меньше случае заражения, чем в Люксембурге. Это подтверждает эффективность принятых российским правительством мер. Сейчас при населении страны в 146 млн человек число инфицированных составляет 438 человек.

Этот показатель сопоставим с Люксембургом, в котором население составляет 628 тысяч человек. При этом подтвержденные зараженные случаи - 670 местных жителей. в CNN удивились небольшому количеству зараженных в России, так как государство имеет большую территорию, граничащуют с Китаем. Они напомнили, что о первом выявленном случае заражения пациента коронавирусом в РФ стало известно еще в январе 2020 года. С того времени власти страны выработали и успешно применяют стратегию борьбы против пандемии коронавирусной инфекции.

Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса.

Теги: cnn, владимир путин, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 11:21

только масок днём с огнём не найти.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:28

А вы бы её носили?

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Аноним
Сегодня 11:32

маску можно сделать самому легко

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