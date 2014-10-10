СМИ: громкие звуки, напоминающие взрывы, были слышны и в других украинских городах.

Американский телеканала CNN сообщает о взрывах в Киеве и Харькове. В украинской столице звуки хлопков слышны жителям района, находящегося около аэропорта Борисполь. В настоящее время к воинской части, расположенной там же в округе движутся группы экстренных ведомств, пожарные. При этом мобильная связь и интернет в Киева работают для пользователей в обычном режиме.

В УНИАН уточнили, что после 05 часов утра по местному времени (в 06 часов утра по Москве), взрывы были слышны также ряде других городов Украины. ПОт очевидцев поступают сообщения о минимум о четырех взрывах в городе Краматорск, мощном взрыве в Одессе, Харькове и Бердянске. Корреспонденты CNN уточнили в прямом эфире, что лично слышали серию взрывов, которых был семь или восемь. Журналист Мэттью Ченс уточнил, что судя по звуку, разрывы были произведены достаточно далеко. Кларисса Уорд из Харькова заявила о том, что слышала поток громких взрывов.Во время выступления представителей СМИ ни одного звука взрывов не прозвучало.

СНБО принял решение о введении режима ЧП на Украине.

Фото и видео: Telegram / BAZA

