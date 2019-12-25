CNN: рост цен на нефть привел в панику администрацию США

Власти США считали, что реакция рынка будет не такой глобальной.

Скачок цен на нефть, вызванный израильско-американской военной операцией против Ирана, привел вашингтонскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе в состояние паники. Соответствующее заявление своим зрителям сообщила местная телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники. Согласно данным, полученным авторами статьи, советники лидера Белого дома ожидали непродолжительного роста стоимости на топливо в первые дни боевых действий, однако реальный масштаб мировой реакции застал их врасплох. Власти СШа изначально якобы рассчитывала использовать снижение стоимости бензина как ключевой аргумент в пользу Республиканской партии накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, отмечает CNN. Однако когда цены на нефть превысили $100 за баррель, стало очевидно, что предпринятые властями США шаги не помогли развеять опасения по поводу возможного наступления затяжного энергетического кризиса, указывает телекомпания.

Согласно данным торгов, утром 9 марта, цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года.

Фото: pxhere.com