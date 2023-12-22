ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты России. Об этом сообщает "РИА Новости".

Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии. Также ЦИК единогласно утвердил еще 198 человек доверенными лицами Путина. Отметим, что в число зарегистрированных кандидатов в президенты также вошли Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Данков как представители парламентских партий. Напомним, выборы президента России пройдут с 15-го по 17 марта.

Ранее мы сообщали, что Мосгоризбирком представил транспортную карту "Тройка" с символикой президентских выборов.

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