Он увеличится с трех од семи дней.

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции. Об этом "ТАССу" заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Она пояснила, что досрочно проголосовать по поводу внесения поправок в Конституцию граждане смогут не за три, а за семь дней. Данная мера принята в связи с усилением мер профилактики против коронавируса.

Мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с трех до семи дней прокомментировала чиновница

По словам Памфиловой, соответствующие решение будут принимать Избиркомы субъектов России. Однако глава ЦИК добавила, что голосование перенесут на более поздний период, если этого будет требовать эпидемиологическая обстановка в стране. За перенос даты отвечают профильные ведомства и руководство страны. ЦИК готов в любой момент приостановить мероприятия по подготовке к голосованию и продолжить после того, как чиновники объявят новую дату. Памфилова считает, что избирательная система России способна проявить гибкость в любой ситуации.

Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции.

Видео: YouTube/ЦИК России