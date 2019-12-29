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ЦИК распределил бюджет на голосования по конституционным поправкам

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На подготовку и проведение голосования 14,8 миллиарда рублей

ЦИК распределил бюджет на голосования по конституционным поправкам. Это следует из постановления, принятого на заседании в среду.

Из федерального бюджета  выделено на подготовку и проведение голосования 14,8 миллиарда рублей. Нижестоящим комиссиям из них направят свыше 14,6 миллиарда рублей. Федеральным органам исполнительной, в ведении которых есть дипломатические представительства, консульства и воинские части, власти выделят 110 миллионов рублей.

Самому федеральному ЦИКу на исполнение своих полномочий в плане подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию останется 80 миллионов рублей.

Ранее ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции.

Теги: голосование, конституция, поправки в конституцию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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