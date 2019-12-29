ЦИК распределил бюджет на голосования по конституционным поправкам. Это следует из постановления, принятого на заседании в среду.
Из федерального бюджета выделено на подготовку и проведение голосования 14,8 миллиарда рублей. Нижестоящим комиссиям из них направят свыше 14,6 миллиарда рублей. Федеральным органам исполнительной, в ведении которых есть дипломатические представительства, консульства и воинские части, власти выделят 110 миллионов рублей.
Самому федеральному ЦИКу на исполнение своих полномочий в плане подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию останется 80 миллионов рублей.
Ранее ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции.
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