ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Сейчас в партии идёт официальный процесс назначения его председателем.

ЦИК предупредила о возможной ликвидации четырёх политических партий. Среди них партия — "Народ против коррупции". Ей лидер — двоюродный племянник президента России Роман Путин. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Причина в том, что партия не выполнила обязательное условие — не участвовала в выборах. Согласно законодательству, если политическая партия семь лет подряд не участвует в выборах, то её ликвидируют.

По словам Романа Путина, то сейчас в партии идёт официальный процесс назначения его председателем. Он заверил, что партия активно участвует в муниципальных выборах 13 сентября, а также наращивает региональную сеть. Он надеется, что партия сможет оперативно устранить недочёты, которые выявил ЦИК и избежать ликвидации.

В марте мы писали, что племянник Владимира Путина собрался в политику.

Видео: ЦИК России