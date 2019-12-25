ЦИК: онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи регионах РФ

Субъекты были выбраны членами комитета.

Дистанционное электронное голосование в текущем году пройдет в семи регионах России. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

Он отметил, отдать свой голос на выборах онлайн смогут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также жители Севастополя и Москвы.

Всего были рассмотрены заявки десяти регионов России. Булаев подчеркнул, что субъекты были выбраны посредством голосования среди членов ЦИК.

Нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему дистанционного электронного голосования, ограничившись 1-1,5 млн избирателей, и это будет большое количество транзакций. Николай Булаев, зампред ЦИК России

Он отметил, что удаленное голосование также будет применено на муниципальных выборах. Булаев выразил надежду, что эта процедура покажет себя успешно, после чего ее можно будет распространить на другие регионы страны.

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