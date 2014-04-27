Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах главы Чечни

По его словам, от результатов выборов зависит будущее республики и всей страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах. Об этом он заявил на расширенном совещании правительства республики. Его слова приводит "Грозный-информ".

Кадыров отметил, что если "даже несколько процентов населения выступят против его кандидатуры", он не пойдет на них. Он также заявил, что необходимо выдвигать кандидатов, которые пользуются доверием и уважением народа. По словам главы Чечни, от результатов выборов зависит будущее республики и всей страны.

Выборы главы Чечни пройдут 19 сентября 2021 года.

Ранее Кадыров пообещал уничтожить назвавшего его шайтаном комментатора.

Видео: YouTube / К.Р.А