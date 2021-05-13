Опубликовано видео предвыборной речи бывшей солистки "Тату" Юлии Волковой

Юлия Волкова заявила, что ей стыдно за то, что происходит вокруг, и что она планирует поменять отношение власти к народу.

Бывшая солистка российской группы "Тату" Юлия Волкова обратилась к россиянам в своей предвыборной речи. Видео с ней было опубликовано в социальных сетях.

Певица, которую ранее утвердили для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, начала речь со слов: "Мои замечательные, так больше нельзя!". Юлия Волкова заявила, что ей стыдно за то, что происходит вокруг, и что она планирует поменять отношение власти к народу.

Волкова призналась, что не имеет опыта в политике, но на данный момент стоит "на грани между светом и тьмой" и хочет работать на благо общества.

Вице-губернатор Петербурга Бондаренко пошел на "праймериз" ЕР по выборам в ЗакС.

Видео: ВКонтакте / Иваново 37