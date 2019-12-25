ЦИК обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму

В нижнюю палату парламента проходят пять фракций.

Центральный избирательный комитет России обработал сто процентов протоколов на выборах в Государственную Думу. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЦИК.

Для получения членами фракций депутатских мандатов им было необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Партия "Единая Россия" побеждает на парламентских выборах с результатом 49,82% голосов. На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55%.

Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия — за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

Напомним, председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова заявила, что явка на прошедших выборах в Государственную Думу по России превысила показатель прошлой компании. В этом году пришли голосовать 51,68% россиян выше, в 2016 году - 47,88%. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в девяти регионах страны состоялись прямые выборы глав субъектов России и 39 региональных парламентов.

Фото: ЦИК РФ, Piter.tv