Переехать в Москву больше всех хотят петербуржцы

Около 34% просмотров объявлений о покупке квартир в Москве и Подмосковье в третьем квартале приходится на жителей других регионов. Об этом сообщает аналитический центр ЦИАН.
Чаще всего жилплощадью интересуются жители из Санкт-Петербурга (15%), Краснодарского края (9%), Башкирии (5,5%). На четвертой строчке – Свердловская область (4,6%) и на пятом – Татарстан (3,5%).
Меньше всего жить в Москве хотят жители Чукотки, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа.
Ранее на Piter.TV: Дешевую квартиру в Петербурге можно найти по тепловой карте.
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