Переехать в Москву больше всех хотят петербуржцы

Это стало известно благодаря данным аналитического центра ЦИАН.

Около 34% просмотров объявлений о покупке квартир в Москве и Подмосковье в третьем квартале приходится на жителей других регионов. Об этом сообщает аналитический центр ЦИАН.

Чаще всего жилплощадью интересуются жители из Санкт-Петербурга (15%), Краснодарского края (9%), Башкирии (5,5%). На четвертой строчке – Свердловская область (4,6%) и на пятом – Татарстан (3,5%).

Меньше всего жить в Москве хотят жители Чукотки, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа.

Ранее на Piter.TV: Дешевую квартиру в Петербурге можно найти по тепловой карте.

Фото: pixabay