ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических

Банки обязаны приостанавливать и переводы денег на счета злоумышленников

Мошенники стали убеждать граждан России переводить самому себе крупные денежные суммы по Системе быстрых платежей (СБП), поэтому такие финансовые операции будут включены в признаки мошеннических. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Специалист пояснил, что банковские структуры будут учитывать подобный перевод как мошеннический при условии, что в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому он не делал никаких переводов в течение полугода.

Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков. Вадим Уваров, эксперт

Вадим Уваров уточнил, что прошло больше года с тех пор, как количество признаков подозрительных операций было увеличено до шести. За этот период у злоумышленников появились новые уловки и способы обмана клиентов. Согласно этим признакам, кредитные организации должны приостанавливать денежные переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем, совершались мошеннические операции. Еще одним критерием для определения операции как подозрительной, станет информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя денежных средств. Дополнительно банки учтут данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции. В частности, речь идет о сведениях от мобильных операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих SMS с новых номеров, в том числе в мессенджерах и Telegram-каналах.

Фото: Piter.tv