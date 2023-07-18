ЦБ выпустил в обращение памятную монету с Виктором Цоем

Монета выйдет тиражом в 5 тысяч единиц.

Банк России с 18 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету с номиналом в три рубля под названием "Творчество Виктора Цоя". Специалисты объяснили, что основатель и солист группы "Кино" был и остается кумиром своего времени, а его композиции являются символом эпохи перестройки в государстве. Эксперты добавили, что советский рок-музыкант известен также своими работами в киноиндустрии. В частности, в картине "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал Виктора Цоя актером года. Тираж монеты составит пять тысяч единиц.

Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение. сообщение Банка России

Хирурги извлекли монету, которая больше полугода находилась в организме 8-летнего петербуржца.

Фото и видео: Telegram / Банк России