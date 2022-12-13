Хирурги извлекли монету, которая больше полугода находилась в организме 8-летнего петербуржца

По причине своего заболевания (врожденный порок головного мозга) мальчик не говорит, поэтому сказать маме о том, что его беспокоит, не мог.

В Детской городской клинической больнице № 5 им. Филатова хирурги извлекли монету, которая больше полугода находилась в организме 8-летнего мальчика. Подробности рассказали в Комздраве Петербурга.

У мальчика врожденный порок головного мозга. Полгода назад встал вопрос о необходимости проведения стоматологического лечения под общим наркозом. Были сданы анализы, но результаты их оказались плохими. В организме мальчика шёл воспалительный процесс. Ребёнок стал постоянно плохо себя чувствовать, отказывался от любой еды, начал терять вес, из-за истощения у него стали выпадать волосы. Его настроение резко менялось, появилась плаксивость, порой агрессия. По причине своего заболевания мальчик не говорит, поэтому сказать маме о том, что его беспокоит, не мог.

В один из дней у ребёнка резко поднялась температура, мама настояла на госпитализации. В ДГКБ № 5 им.Н.Ф.Филатова мальчик поступил с подозрением на инфекционное заболевание. Опытные врачи провели рентгенографию пищевода, которая показала наличие инородного тела – монеты. Когда и при каких обстоятельствах мальчик проглотил ее – неизвестно. За примерно полгода нахождения в пищеводе монета вросла в слизистую, вызвав воспаление, нарушение проходимости.

Хирургами была проведена экстренная операция по удалению инородного тела. Операция прошла успешно, и после нескольких дней медикаментозного сна мальчик пришел в себя. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

В марте в Петербурге ещё один маленький мальчик попал в больницу из-за игрушки с магнитными шариками. Врачами стационара были обнаружены 4 магнитных шарика, которые цепочкой прошли в кишечный тракт, и еще два остались в желудке.

Фото: Комздрав