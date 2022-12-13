В Петербурге маленький мальчик попал в больницу из-за игрушки с магнитными шариками

Ребенку понадобилась срочная операция.

В Петербурге двухлетний малыш проглотил магнитные шарики из игрушки. Ребенок попал в больницу с тяжелыми симптомами. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.

Сначала малыша госпитализировали с подозрением на пневмонию, так как у мальчика Саши несколько дней держалась высокая температура. Но на рентгенологическом исследовании врачи заметили в организме пациента инородные круглые тела. Ребенка экстренно перевели в ДГКБ № 5 им. Н. Ф. Филатова.

Врачами стационара были обнаружены 4 магнитных шарика, которые цепочкой прошли в кишечный тракт, и еще два, оставшиеся в желудке. Из-за сильного магнитного притяжения шарики сцепились между собой, произошла перфорация желудка и поперечной ободочной кишки. Комздрав Петербурга

Саше экстренно провели операцию. Сейчас малыш восстанавливается.

Врачи призвали родителей проверять игрушки, которые есть у их детей. Некоторые из них могут угрожать жизни малышей.

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Фото: Телеграм / Комздрав Петербурга