Банк России выпустил памятные монеты "Маша и Медведь"

Во вторник, 19 октября, Банк России выпускает памятные монеты с героями "Маша и Медведь" из серии "Российская (советская) мультипликация". Они будут трех типов: одна серебряная номиналом три рубля с логотипом Санкт-Петербургского монетного двора. Еще две 25-рублевые из недрагоценного метала с логотипом Московского монетного двора и с цветным покрытием.
На монетах изображена девочка Маша и ее друг, бывший цирковой Медведь. Герои стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где веселая девочка любит проводить все свое свободное время.
Тираж 3-рублевой монеты составит 7 тысяч экземпляров, 25-рублевые выпустят тиражом 850 тысяч штук и 150 тысяч штук.
Ранее Центробанк России выпускает в обращение серию памятных монет с медвежонком Умкой.
Видео: YouTube / Банк России
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