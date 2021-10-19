Банк России выпустил памятные монеты "Маша и Медведь"

Они будут трех типов: номиналом три рубля и две по 25 рублей.

Во вторник, 19 октября, Банк России выпускает памятные монеты с героями "Маша и Медведь" из серии "Российская (советская) мультипликация". Они будут трех типов: одна серебряная номиналом три рубля с логотипом Санкт-Петербургского монетного двора. Еще две 25-рублевые из недрагоценного метала с логотипом Московского монетного двора и с цветным покрытием.

На монетах изображена девочка Маша и ее друг, бывший цирковой Медведь. Герои стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где веселая девочка любит проводить все свое свободное время.

Тираж 3-рублевой монеты составит 7 тысяч экземпляров, 25-рублевые выпустят тиражом 850 тысяч штук и 150 тысяч штук.

Ранее Центробанк России выпускает в обращение серию памятных монет с медвежонком Умкой.

Видео: YouTube / Банк России