Монета "Поэт, актер В.С. Высоцкий" дополняет серию "Выдающиеся личности России".

К 80-летию Владимира Высоцкого Центробанк России выпустил памятную монету номиналом 2 рубля. Ее тираж — 3 тысячи штук. Монета "Поэт, актер В.С. Высоцкий" дополняет серию "Выдающиеся личности России". Об этом сообщается на сайте регулятора.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов двух коней изображен портрет Высоцкого с гитарой в руках. Слева от него находится меч, а справа указаны годы жизни: 1938–1980. В Центробанке напомнили, что это вторая монета, которая была посвящена Владимиру Высоцкому. Первую выпустили в январе этого года. Она номиналом 25 рублей.

Фото: cbr.ru