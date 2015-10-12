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К 80-летию Владимира Высоцкого Центробанк России выпустил памятную монету
Сегодня, 10:16
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Alena_Zinovieva
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К 80-летию Владимира Высоцкого Центробанк России выпустил памятную монету

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Монета "Поэт, актер В.С. Высоцкий" дополняет серию "Выдающиеся личности России".

К 80-летию Владимира Высоцкого Центробанк России выпустил памятную монету номиналом 2 рубля. Ее тираж — 3 тысячи штук. Монета "Поэт, актер В.С. Высоцкий" дополняет серию "Выдающиеся личности России". Об этом сообщается на сайте регулятора.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов двух коней изображен портрет Высоцкого с гитарой в руках. Слева от него находится меч, а справа указаны годы жизни: 1938–1980. В Центробанке напомнили, что это вторая монета, которая была посвящена Владимиру Высоцкому. Первую выпустили в январе этого года. Она номиналом 25 рублей.

Фото: cbr.ru

Теги: владимир высоцкий , памятная монета , центробанк россии
Категории: Лента новостей Новости России

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