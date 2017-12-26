К 80-летию Высоцкого Центробанк выпустил памятную монету

Памятную монету Центробанк выпустил специально к 80-летию Высоцкого, которое будет отмечаться 25 января.

Центральный Банк России начал выпускать в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 руб. "Творчество Владимира Высоцкого", гласит сообщение регулятора. Тираж монеты составит 1,5 тыс. штук.

"Монета выходит к 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и исполнителя песен", — пишет ЦБ.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, а справа годы жизни: 1938–1980. Сверху по окружности размещена надпись: "Владимир Высоцкий".

Также у Банка России в планах на 2018 год выпуск еще одной монеты, которая тоже будет посвящена Высоцкому. Она также будет изготовлена из серебра, а ее номинал составит 2 руб.

Как однажды писал Высоцкий:

...Все равно меня не отчеканят

На монетах заместо герба.

Фото: пресс-служба Банка России; ВКонтакте | Владимир Высоцкий