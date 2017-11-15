ЦБ выпустил памятные монеты в серии серии "Российский спорт"

Речь идет о номинале в один рубль.

Центральный банк России выпустил в обращение памятные монеты в серии серии "Российский спорт". Известно, что денежные средства с номиналом в один рубль посвящены клубу "Спартак", а также трудовым резервам страны. Специалисты пресс-службы уточнили, что монеты выполнены из серебра 925 пробы. Они имеют форму круга с диаметром в 25 миллиметра, а также изготовлены качеством "пруф". Новинки появились в стране с общим тиражом в 10 тысяч экземпляров. Известно, что на оборотной стороне монеты "Спартак" изображено рельефное изображение эмблемы общества "Спартак", а вверху по окружности имеется надпись из названия команды. На монете "Трудовые резервы" расположено рельефное изображение с эмблемой общества.

Приобрести монеты можно в АО "Гознак" и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении. пресс-служба ЦБ РФ

Напомним, что все выпускаемые ЦБ РФ монеты являются законным средством наличного платежа на территории государства. Они обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Банк России выпускает памятную монету в честь 650-летия основания Кирова.

Фото и видео: Банк России