ЦБ выпускает в обращение монеты, посвященные атомному ледокольному флоту

Номинал монет - 3 и 200 рублей.

Центробанк России 10 декабря 2021 года выпускает в обращение памятные монеты серии "Атомный ледокольный флот России". Они будут изготовлены из серебра и золота и иметь номинал в три рубля и 200 рублей соответственно. Лицевая сторона денежного средства будет иметь рельефное изображение герба РФ и надписи: РФ", а также создатели указали номинал, принадлежность к петербургскому монетному двору, металл по системе элементов Менделеева, масса драгоценного чистого металла (31,1 грамма).

На обороте серебряной монеты показаны изображения атомного ледокола "Урал", ледяных глыб и звездного неба. Картина находится в обрамлении северного сияния. На золотой монете будет также представлен "Урал", ледяные глыбы, звезды. Она отличается изображением градусной сетки, размещенной в правом верхнем углу. Это изображение будет выполнено в технике лазерного матирования.

Известно, что тираж серебряных монет составляет три тысячи экземпляров, а золотых - 500 единиц.

Банк России выпускает в обращение памятные монеты, посвященные творчеству Юрия Никулина.

Фото и видео: YouTube / Центробанк России

