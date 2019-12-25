Банк России выпускает в обращение памятные монеты, посвященные творчеству Юрия Никулина

Номинал монеты составит 25 рублей.

29 ноября Центробанк России выпускает в обращение памятные монеты "Творчество Юрия Никулина" номиналом 25 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В сообщении отмечается, что будет выпущена серебряная монета номиналом 25 рублей и монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным и обычным покрытием.

На оборотной стороне монеты будет расположен портрет Юрия Никулина. Тираж монеты составит порядка 1,5 тыс. штук.

На оборотной стороне второй монеты также будет расположен портрет Юрия Никулина на фоне надписи "ЦИРК". Так, тираж монеты с обычным покрытием составит 850 тыс. штук, а с цветным – 150 тыс. штук.

Фото: cbr.ru