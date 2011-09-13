ЦБ выпустил монету к 125-летию Московского художественного общедоступного театра

Номинал денежного средства составил три рубля.

Центральный банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету "125-летие основания В. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским Московского художественного общедоступного театра" с номиналом в три рубля. Соответствующее заявление сделали через социальные сети сотрудники пресс-службы государственного финансового регулятора.

Приобрести монету можно в АО "Гознак" и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении. пресс-служба Банка России

Известно, что монета имеет форму прямоугольника длиной 51 миллиметра и шириной 32 миллиметра с закругленными углами. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма, проба сплава - 925. Общий тираж состави порядка трехтысяч единиц с качеством изготовления "пруф". Специалисты уточнили, что на лицевой стороне монеты находится рельефное изображение герба страны с надписями "Российская Федерация", "Банк России". Там же указан год выпуска, номинал, обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, а также проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Одним из первых спектаклей, поставленных в театре, была "Чайка" Антона Чехова. Она стала символом МХТ и до сих пор парит на его историческом занавесе. Чайка украшает и монету в честь 125-летия театра. пресс-служба Банка России

В обращение выпустят памятные серебряные монеты "300-летие Санкт-Петербургского монетного двора".

Фото и видео: Центральный Банк России