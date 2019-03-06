ЦБ выпустил в обращение серебряные 2 рубля из серии "Красная книга"

Монеты посвящены дикуше, перевязке и морщинистой жужелице.

С 9 августа Центральный банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты с номиналом в два рубля из серии "Красная книга". Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы финансового регулятора. Эксперты пояснили, что масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 граммов, а проба сплава - 925.

Сами монеты по размеру будут чуть больше трех сантиметров в диаметре. На их лицевой стороне создатели разместили рельефное изображение государственного герба и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "2 рубля", "2024 г.". На оборотной стороне первой монеты показана редкая птица дикуша из семейства тетеревиных, сидящая на ветке. На второй - изображено животное перевязка из семейства куньих, стоящее на камнях. На третьей размещен жук под названием морщинистая жужелица. Эти монеты выпущены тиражом в пять тысяч экземпляров каждая.

Приобрести монеты можно в АО "Гознак" и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении. пресс-служба ЦБ РФ

При сносе аварийного дерева на улице Турку нашли серебряную монету 1815 года.

Фото и видео: Центральный банк России