При сносе аварийного дерева на улице Турку нашли серебряную монету 1815 года

При сносе аварийного дерева на улице Турку нашли серебряную монету. Об этом рассказали в группе "Муниципальное образование № 72".
Серебряная монета достоинством в 5 копеек 1815 года чеканки была найдена при сносе аварийного дерева на улице Турку. Монету подрядчик обнаружил в корнях дерева.
Место находки обозначено на карте Санкт-Петербургской губернии 1868 года как местная дорога.
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Фото: ВКонтакте/ Муниципальное образование № 72
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