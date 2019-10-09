При сносе аварийного дерева на улице Турку нашли серебряную монету 1815 года

Монету подрядчик обнаружил в корнях дерева.

При сносе аварийного дерева на улице Турку нашли серебряную монету. Об этом рассказали в группе "Муниципальное образование № 72".

Серебряная монета достоинством в 5 копеек 1815 года чеканки была найдена при сносе аварийного дерева на улице Турку. Монету подрядчик обнаружил в корнях дерева.

Место находки обозначено на карте Санкт-Петербургской губернии 1868 года как местная дорога.

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Фото: ВКонтакте/ Муниципальное образование № 72