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При сносе аварийного дерева на улице Турку нашли серебряную монету 1815 года
Сегодня, 12:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

При сносе аварийного дерева на улице Турку нашли серебряную монету 1815 года

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Монету подрядчик обнаружил в корнях дерева. 

При сносе аварийного дерева на улице Турку нашли серебряную монету. Об этом рассказали в группе "Муниципальное образование № 72". 

Серебряная монета достоинством в 5 копеек 1815 года чеканки была найдена при сносе аварийного дерева на улице Турку. Монету подрядчик обнаружил в корнях дерева. 

Место находки обозначено на карте Санкт-Петербургской губернии 1868 года как местная дорога.

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Фото: ВКонтакте/ Муниципальное образование № 72

Теги: монета, улица турку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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