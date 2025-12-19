Ленинградцы проголосовали за понравившийся символ для юбилейной монеты к 100-летию региона

Жители Ленобласти выбрали две городские достопримечательности, которые появятся на монете.

Центральный банк России предложил ленинградцам определить, какие ещё два символа региона появятся на монете к 100-летию области. По сообщениям комитета по культуре и туризму Ленинградской области, одна сторона уже определена – на ней изобразят монумент "Рюрику и Олегу" в Старой Ладоге.

Жители области смогли сделать выбор двух изображений достопримечательностей или памятных мест региона на специальном онлайн-сервере до 00:01 2 февраля 2026 года. На выбор горожанам предлагали/представили герб Ленинградской области, два варианта изображения Тихвинского монастыря, Выборгский замок, мемориал "Разорванное кольцо", Староладожская крепость и Церковь Андрея Первозванного.

В голосовании приняли участие более 6 тысяч человек. Больше всего голосов (2197) получил Мемориал "Александр Невский", Староладожская крепость (1 549 голосов) и Герб (875 голосов).

Скриншот: ВКонтакте / Команда 47

В 2026 году Ленобласть готовится к масштабному 100-летию. Продолжается строительство десятков новых социальных и инфраструктурных объектов, проект "Чистая Ладога", губернаторский лицей во Всеволожске, комплексная модернизация мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни", восстановление Старой Ладоги, строительство музея Невский Пятачок и Центра национальной памяти в Зайцево. Все проекты приурочены к празднованию юбилея региона в 2027 году.

Фото: Комитет по культуре и туризму Ленобласти