ЦБ улучшил прогноз по прибыли банков на 2021 год

В июне чистая прибыль банков составила 204 млрд рублей.

Центральный банк России улучшил прогноз по чистой прибыли банков на 2021 год. Предполагается, что чистая прибыль может составить более 2 трлн рублей. Об этом говорится опубликованном ЦБ обзоре "О развитии банковского сектора Российской Федерации".

Так, в июне чистая прибыль банковского сектора составила 204 млрд рублей. В мае этот показатель равнялся 216 млрд рублей. В ЦБ отметили, что снижение прибыли связано с отрицательной валютной переоценкой на фоне укрепления курса рубля

Так, в первой половине этого года банки заработали 1,2 трлн рублей. Это в два раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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