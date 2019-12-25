Специалист рассказал, как получить самый низкий процент по кредиту

Он предлагает подумать об оформлении страховки.

Директор по развитию банковского направления финансового супермаркета "Сравни.ру" Алексей Грибков рассказал "РИА-Новости", как получить самый низкий процент по кредиту. Он отметил, что банку надо предоставить все возможные документы о доходах. Посоветовал специалист задуматься также об оформлении страховки. По его словам, без нее некоторые кредиты могут быть выгоднее.

На персональную ставку по кредиту чаще всего влияет пакет документов, подтверждающих доход. Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях. Это связано с тем, что такой банк видит все ежемесячные доходы клиента, — сказал специалист.

Грибков отметил, что страховку выгодно оформлять в случае, если заем берется на длительный срок. А вот если кредит небольшой и на небольшой срок, то от страховки можно отказаться, сказал он. В таком случае сумма переплаты по процентам может быть ниже.

Специалист предупредил, что необходимо обращать внимание на услуги, сопутствующие кредиту.

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