Главный онколог Петербурга объяснил, почему не хватает лекарств для пациентов

В городе не хватает как дорогостоящих, так и дешевых лекарств для лечения онкологии.

В понедельник, 26 июля, главный онколог Петербурга Дмитрий Гладышев в разговоре с "Фонтанкой" объяснил, почему в городе образовался дефицит таблеток и инъекций для лечения пациентов с онкологией. Больные уже несколько дней не могут получить лекарства.

Гладышев отметил, что Петербург закупил мало препаратов на пять месяцев, поскольку для пациентов с таким диагнозом из бюджета города комитет по здравоохранению получил только 900 млн рублей, хотя необходимость была в семь раз больше. Лекарства начали заканчиваться, и тогда город увеличил финансирование до 2,3 млрд рублей. Благодаря этому пациенты получили лекарства зимой и весной, а летом начался дефицит.

На данный момент комитет уже получил дополнительные деньги на обеспечение льготными препаратами, сумма закупки неизвестно, однако аукцион на приобретение лекарств объявили, поэтому есть вероятность, что пациенты скоро получат необходимые лекарства.

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