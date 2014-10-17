ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода

Ограничения будут действовать до 9 сентября 2026 года.

Банк России сохранил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Ограничения будут действовать до 9 сентября 2026 года. Для граждан, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 0:00 по московскому времени указанной даты. При этом лимит не может превышать более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро.

Отмечается, что валюта вклада или счета при этом значения не имеет. Данный лимит действует при условии, что клиент ранее не воспользовался возможностью снять указанные средства наличными.

