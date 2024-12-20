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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента

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Эльвира Набиуллина объяснила причины такого решения.

Центральный банк России не стал пересматривать ключевую ставку, оставив показатель на уровне 21 процента. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина.  Она отметила, что по стране смягчен сигнал по дальнейшим шагам. Далее эксперты и аналитики будет оценивать целесообразность на ближайшем заседании.

Темпы роста кредитования в ноябре резко снизились и нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Банк России в июле текущего года впервые  повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, а также быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. Речь шла о поднятии планки на два процентных пункта, до 18 процентов. В сентябре ЦБ еще раз повысил ставку - на один процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на два процентных пункта, до рекордных отметок.

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного человека.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: ключевая ставка, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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