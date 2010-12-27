  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%
Сегодня, 14:00
326
nadezhda_sib

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

0 0

Это произошло впервые с начала нового года.

Центральный Банк снизил ключевую ставку с 7,75%  до 7,5%. Об этом 14-го июня сообщила пресс-служба ЦБ РФ. 

В ней отметили, что замедление годовой инфляции продолжается. Этому способствовала динамика потребительского спроса, а также дезинфляционные факторы. 

В Банке прогнозируют, что годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. При таком развитии ситуации он допускает, что дальнейшее снижение ставки будем возможным на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Оно состоится 26 июля 2019.

Ставка на уровне 7,75% сохранялась с декабря прошлого года. 

Ранее Piter.TV также сообщил о том, что средний чек россиян снизился на 0,7%.  

Фото: council.gov.ru

Теги: инфляция, ключевая ставка, центральный банк, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии