ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Это произошло впервые с начала нового года.

Центральный Банк снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Об этом 14-го июня сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

В ней отметили, что замедление годовой инфляции продолжается. Этому способствовала динамика потребительского спроса, а также дезинфляционные факторы.

В Банке прогнозируют, что годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. При таком развитии ситуации он допускает, что дальнейшее снижение ставки будем возможным на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Оно состоится 26 июля 2019.

Ставка на уровне 7,75% сохранялась с декабря прошлого года.

Ранее Piter.TV также сообщил о том, что средний чек россиян снизился на 0,7%.

Фото: council.gov.ru