ЦБ рассматривает возможность выпуска цифрового рубля

Регулятор планирует обсудить риски, этапы и механизмы работы электронного рубля с финансовым сектором.

Центральный Банк России рассматривает возможность выпуска цифрового рубля. Об этом говорится в докладе на соответствующую тему, опубликованном для общественных косультаций.

Планируется, что электронный рубль будет сочетать свойства наличных и безналичных денег. Он должен быть доступен всем субъектам экономики.

Регулятор подчёркивает, что электронный рубль не будет считаться криптовалютой, так как у них нет единого эмитента и обязанности защищать права потребителей.

Отмечается, что решение о выпуске электронного рубля пока что не принято. Регулятор планирует обсудить риски, этапы и механизмы работы электронного рубля с финансовым сектором и экономическим сообществом.

В ЦБ считают, что пользоваться нововведением можно будет также, как электронными кошельками и приложениями для оплаты.

Ранее в Центробанке России рассказали об оттоке капитала из страны.

Фото: pixabay.com