ЦБ призвал банки воздержаться от предоставления рассрочки на покупки в магазинах

Эксперты выявили схемы по обходу российского законодательства.

Центробанк России призвал банки воздержаться кредиторам от предоставления рассрочки на покупки в магазинах. Специалисты ранее выявили практику предоставления рассрочки заведениями в обход федерального закона о потребительском кредите. В частности, речь идет о ситуации, когда купленные потребителем товары оплачивают операторы сервисов рассрочки. При этом компании аффилированы кредиторами.

В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам. пресс-служба ЦБ РФ

В распространенном информационном письме ЦБ РФ говорится о том, что данные схемы имеют признаки обхода российского законодательства. Эксперты уточнили, что возникающие отношения схожи с кредитно-заемными, но формально не попадают под действие закона "О потребительском кредите ". Из-за этого не действуют требования по штрафным санкциям, информированию заемщиков, ограничения по цене заемных средств и возможностям уступки прав требования.

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Фото: Piter.tv

