В Совете Федерации Набиуллина пояснила точку зрения Центробанка.

ЦБ предложил способы ужесточить наказание для нелегальных кредиторов. Их будут наказывать штрафами в размере до 2 млн рублей, а также привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.

Мы видим, что этот сектор очень быстро растет, и здесь есть недобросовестные практики рассказала спикер

Основной проблемой МФО эксперт считает "черных" коллекторов и незаконных кредиторов. Мошенники маскируются под легальные МФО, но сейчас за это в России действует слишком мелкое наказание. Если преступников ловят, то их заставляют выплатить всего 500 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета.

Видео: YouTube/ Science