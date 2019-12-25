ЦБ поторопил банки с подключением Системы быстрых платежей

Многие банки запланировали мероприятия по подключению на время, близкое к установленному дедлайну.

Центральный банк России поторопил банки с подключением Системы быстрых платежей. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо регулятора, разосланное в банки.

Банк России просит ускорить поключение к Системе быстрых платежей по QR-кодам, которые позволят делать переводы от юридических лиц физлицам и переводов между физлицами по запросу получателя средств.

Реглятор заметил, что многие банки запланировали мероприятия по подключению на время, близкое к установленному дедлайну - к 1 октября 2021. Для банков с универсальной лицензией - к 1 апреля 2022 года. ЦБ предлагает пересмотреть сроки в пользу их сокращения.

Ранее мы писали, что ЦБ проведет в 2021 году эксперимент с "зеленой" ипотекой.

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