Андрей Ганган сообщил о том, что стране важно повысить производительность труда.

Центральный банк России ожидает роста экономической системы страны в 2025 и 2026 годах. Соответствующее заявление сделал в интервью "Российской газете" директор департамента денежно-кредитной политики государственного финансового регулятора Андрей Ганган. Эксперт уточнил, что экономика продолжает переходить к сбалансированным темпам роста после перегрева в предыдущие два года. На текущий момент ситуация развивается в рамках ожиданий от аналитиков ЦБ РФ. Андрей Ганган сообщил, что в период с 2023 по 2024 года темпы роста фиксировались на уровне, превышающем четыре процента. Речь идет о показателях, которые были выше темпов мировой экономики.

В целом по экономике рост продолжится и в этом, и в следующем году. Предварительные данные по росту ВВП за первый квартал 2025 года - плюс 1,4%, а за второй - плюс 1,1%, при прогнозе в 1-2% в целом по году. Ситуация развивается в рамках наших ожиданий, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше - плюс 2,5%. Андрей Ганган, эксперт

По словам специалиста из ЦБ РФ, сейчас отечественная система задействовала почти все имевшиеся в стране производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а также почти все кадровые профессиональные ресурсы. В связи с такой обстановкой работодателям найти новых сотрудников достаточно тяжело. В Центробанке считают, что теперь нужны передышка и альтернативные подходы к повышению производительности труда. В противном случае весь рост заработных плат неизбежно будет "съеден" инфляцией, а работающие люди "в итоге ничего не выиграют".

Банк России не исключает снижения ключевой ставки до конца года.

Фото: Банк России