Банк России не исключает снижения ключевой ставки до конца года

Андрей Ганган напомнил о существовании нескольких сценариев по развитию экономической ситуации в стране.

Центральный банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в том случае, если события в экономической системе страны будут развиваться по базовому сценарию. Соответствующее заявление сделал в интервью "Российской газете" директор департамента денежно-кредитной политики государственного регулятора Андрей Ганган. Специалист объяснил СМИ, что могут возникнуть разные сценарии, включая также паузы между снижениями по ставке. Эксперт указал на сохранение проинфляционных рисков, а также на существовании риски со стороны геополитики. В связи с такой обстановкой Банк России намерен принимать решения осторожно, учитывая поступающую ему информацию.

Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено... Хотя базовый сценарий - самый вероятный, поэтому и обсуждаем мы в основном его. Андрей Ганган, эксперт

Андрей Ганган указал, что в базовом прогнозе Центрального банка не заложено повышение ключевой ставки. Однако альтернативных сценариях исключать этого решения нельзя. Кроме базового, ЦБ также рассматривает еще другие варианты развития событий. Эксперт указал на необходимость этого процесса тем, что в таком случае финансовый регулятор будет готов к действиям в любых условиях.

Напомним, что следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 сентября 2025 года.

В Госдуме предложили ограничить переводы для детских банковских карт.

Фото: Банк России