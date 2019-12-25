В Госдуме предложили ограничить переводы для детских банковских карт

Анатолий Аксаков объяснил, что родители должны иметь представление о тратах ребенка.

В Государственной думе России предложили ввести ограничения финансов на детских банковских картах. Соответствующее заявление сделал в эфире радиостанции Sputnik председатель профильного комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Депутат полагает, что новая мера позволит родителям знать о денежных операциях своего ребенка. В настоящее время услуга доступна для пользователей любого возраста. Однако, по словам политика, родители обязаны знать о том, что приобретает их ребенок, поэтому должны подтверждать его финансовые операции.

Сначала должен прийти запрос родителям, и уже они должны одобрить операцию или нет. Добровольно мы это уже реализовали – по закону уже можно сделать так, что банк прежде чем осуществить операцию, должен перенаправить разрешение на ее реализацию третьему лицу. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Анатолий Аксаков заметил, что в стране есть несовершеннолетние, которые зарабатывают уже в 16 лет, а также те, кто получает в техникумах и средних учебных заведениях стипендию, поэтому должны использовать банковские карты без ограничений. Однако те, кто еще не зарабатывает деньги, а получает их от родителей, должны иметь некоторые ограничения.

Фото: Piter.tv